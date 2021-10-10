У Порошенко сокрушаются: «Украина финансирует Путина»

Режим президента Украины Владимира Зеленского потратил на закупки российской электроэнергии и уголь из ЛДНР уже миллиард долларов.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина 24» заявила депутат от партии Петра Порошенко Ирина Геращенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давать хоть какую-то копейку Путину, чтобы он вёл войну с Украиной – это аморально. Хочу напомнить, что наша команда, мы с 15-го года прекратили закупать энергоносители у РФ. В 20-м году, к сожалению, эта команда вернулась к закупке электроэнергию и угля у РФ.

Что такое уголь РФ? Для всех очевидно, что после того, как Россия оттяпала части нашей территории, она украла и в 17-м году национализировала украинское имущество, в том числе и шахты. И этот уголь РФ официально продаёт Украине, а эта команда уже выплатила миллиард долларов за российские электроэнергию и уголь. Он вывозится с территории так называемых ОРДЛО», – заявила депутат.