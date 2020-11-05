У Порошенко спокойны: Ни Трамп, ни Байден не бросит Украину-Антироссию

05.11.2020, Киев, Игорь Петров

Кто бы ни выиграл президентские выборы США, поддержка антироссийского режима на Украине сохранится.

Об этом на ток-шоу «Эхо Украины» на «Прямом» телеканале заявил экс-замглавы администрации президента Украины (2015-2019) дипломат Константин Елисеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы можем чувствовать себя абсолютно спокойно, я имею в виду Украину. У нас должна сохраниться двухпартийная поддержка, на которую нам надо полагаться.

Кстати, идут и выборы в Сенат, и в Палату представителей Конгресса, где сохранится большинство демократов. Сейчас уже можно сказать, что очевидно, что в Палате представителей сохранится большинство демократов. В Сенате, очевидно, снова будет большинство республиканцев.

Поэтому ключевые вызовы для украинской власти – сформировать стратегию: что делать дальше нам после избрания нового президента. Очевидно, что мы связываем конец избирательного процесса в США с определенными позитивными ожиданиями. Например, сюда, наконец, приедет полноценный посол. Наконец мы запустим комиссию стратегического партнерства, которая уже несколько лет не работает. Наконец, будет активизирована работа США по помощи нам в отражении российской агрессии, будет назначен, мы надеемся, новый спецпредставитель вместо Волкера.

Мы надеемся, что США будут играть роль лидера в санкционной политике, например, в противодействии «Северному потоку-2». Все это должно быть сформулировано украинской стороной», – заявил Константин Елисеев.