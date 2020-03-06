У Порошенко торжествуют: Коронавирус уже в Раде

06.03.2020, Киев, Максим Карпенко

В правительственном квартале Киева необходимо вводить карантин и проверить всех членов Кабмина и Верховной рады на коронавирус.

Об этом в своем блоге заявил бывший глава офиса президента Андрей Богдан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так Богдан отреагировал на новость о том, что депутат парламента Олег Волошин в конце февраля побывал во Франции, где провел встречу с членом Национальной ассамблеи Жаном-Люком Рейтцером, у которого позднее было обнаружено заболевание коронавирусом.

«Народный депутат Украины контактировал с больным коронавирусом, а затем принимал участие в заседаниях Верховной рады. А на заседаниях Верховной рады были старое и новое правительства, президент и куча других чиновников. Нужно немедленно вводить карантин на Печерских холмах», – написал Богдан.

Куда более резкой в своих оценках оказалась депутат от порошенковской партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар.

«После плевания и брызганья слюной с визгом о «соросятах-поросятах» депутата Волошина же изолировали. Так бывает… Проверят на предмет неразборчивых внешних контактов. Вмешаться пришлось спикеру и секретарю СНБО. Надеюсь, обсервациям будет полной. (Не шутка, реальность)», – написала Сюмар в своем блоге.

При этом сам Волошин сообщил, что не болен.

В подтверждение своих слов он выложил копию проведенного в Александровской больнице исследования на коронавирус.

«Так, чтоб прекратить этот дикий кипиш и шабаш сообщаю.

1. Я абсолютно здоров, что только что было официально подтверждено заведующей инфекционного отделения Александровской больницы. Результаты экспресс-тестов по всем вирусам респираторной группы отрицательные.

2. В Украине пока нет экспресс-тестов именно на корона-вирус, потому чтобы в соотвествии с рекомендациями ВОЗ избежать любых рисков оказаться носителем, побуду дома до следующего четверга, когда истечёт 14 дней после моего 30-минутого общения с господином Райтцером. Если результаты анализов взятых у меня мазков будут раньше – значит, буду свободным человеком раньше.

3. Уважаемому депутату Национальной Ассамблеи Франции Жан-Люку Райтцеру 68 лет. Не так давно он перенёс операцию. Не нужно быть инфекционистом, чтоб понимать, что мы с ним в совершенно разных группах риска. На момент нашей беседы совершенно никаких симптомов (кашля, насморка) у него не было. Искренне желаю ему скорейшего выздоровления.

И последнее. Шокировало злорадство некоторых псевдожурналистов и поросят (союз порохоботов и соросят). Могу им всем ответить: не дождётесь. Желаю им физического здоровья, долгих лет жизни (желательно в Канаде), но на их политических похоронах мы все скоро погуляем. Страна выздоравливает от вируса национализма и глобалистских перегибов. Вчерашнее голосование это показало.

P.S. Никто меня не изолировал. Давно пора изолировать от общества саму Сюмар и ее шефа», – написал Волошин у себя в фейсбуке