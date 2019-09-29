У Порошенко угрожают Зеленскому: Только попробуй пустить автобусы в Крым!

29.09.2019, Киев, Игорь Петров

Украинские «патриоты» не допустят возобновления автобусного сообщения с Крымом, возможность запуска которого не исключил накануне новый министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Об этом говорится в заявлении депутата Верховной Рады Ирины Геращенко от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Новая власть развернула бурную деятельность вокруг КПП, в том числе и на админгранице с Крымом. Полностью разделяю все действия по обустройству пунктов пропуска, улучшения там инфраструктуры, быта, увеличению окошек пограничников, возможности подвоза людей между нашими пограничниками и пунктам контроля оккупантов. Это действительно важные гуманитарные шаги.

Но… в СМИ появились неоднозначные заявления и намеки министров нового правительства о возможности восстановления регулярных перевозок в Крым. Подчеркиваю, если речь идет о помощи людям между пунктами контроля – это правильно.

Если же власть решится пустить маршрутки или что-то другое в оккупированный Крым, – это легитимизация оккупации, и эти шаги не будут иметь ничего общего с гуманитарной политикой.

Мы пустим маршрутки, поезда, самолеты в Крым после его деоккупации и полного освобождения. Все остальное – это подыгрывание врагу, легитимизация аннексии, признание, что оккупация надолго, и что власть с этим смирилась.

«Европейская Солидарность» готовит запросы в правительство с просьбой предоставить исчерпывающую информацию, что имеется в виду под заявлениями о возможности возобновления регулярных перевозок с Крымом.

И мы больше не позволим монобольшинству и правительству избегать часа вопросов к Кабмину. Напомню, пока Украина – это парламентско-президентская республика. Правительство имеет время бегать по ток – шоу и в течение месяцам не нашло часа прийти в ВР и ответить на вопросы депутатов.

РS. Министр говорит, что журналисты его не так поняли. И речь шла о довозе до пункта пересечения. Что ж. Для власти важно научиться точно и внятно артикулировать свои инициативы, в один голос. Тогда не будет недоразумений. А запрос мы направим – чтобы получить четкий и артикулированный ответ на всякий случай», – написала Геращенко в своем блоге.