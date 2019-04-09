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09.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Спецслужбы, Украина
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У Порошенко усиленно отрицают, что с Титаника сбежал Грицак

Служба безопасности Украины отрицает информацию украинских СМИ об увольнении главы СБУ Грицака с занимаемой должности по собственному желанию, передает корреспондент ПолитНавигатора.

“Если я приму подобное решение, то первым об этом сообщит официальный сайт Службы безопасности Украины. С пониманием отношусь к нетерпению своих российских визави. За последние четыре года Служба научилась профессионально переигрывать спецслужбы РФ, нанося им болезненные удары. Будем продолжать это делать, несмотря на все российские фейки и слухи”, – цитирует пресс-служба будто бы слова Грицака.

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Отметим, что это не первый случай за последние дни, когда у Петра Порошенко вынуждены убеждать общество в том, что ближайшие соратники пока еще действующего президента не разбегаются от него накануне прогнозируемого социологами поражения во втором туре выборов. Ранее, у Порошенко отрицали информацию об отьезде за границу  и увольнении  с должности заместителя главы АП – “смотрящего” от Порошенко за украинскими судами Алексея Филатова. А на днях Порошенко уволил первого заместителя председателя Госпогранслужбы.

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