У Порошенко уточнили: «Меркель – не подруга Путина, она ему продалась»

23.07.2021, Киев, Игорь Петров

Отношения канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского не сложились из-за хамства последнего и меркантильности главы правительства Германии.

Об этом в своем видеоблоге заявил киевский политтехнолог Тарас Березовец, обслуживающий интересы бывшего президента Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Почему Байден и Меркель обо всем договорились? Потому что не сложились отношения Меркель с Зеленским. Не сложились по многим причинам, в том числе личным. Во-первых, в разговоре который был опубликован 29 июля 2019 года, где Трамп разговаривает с Зеленским (он был опубликован на сайте Белого дома), Зеленский себе позволил очень некорректное высказывание в отношении Меркель, он себе позволил сказать, что Меркель – путинская подруга. Что она для Германии ничего не сделала. Естественно, все тут же донесли до Меркель, она не могла этого не прочитать. Об этом писали многие газеты, Меркель была очень сильно раздражена. В общем, отношения не сложились», – сказал Березовец.

«Меркель на самом деле не подруга Путина. Но есть интересы крупного немецкого бизнеса, есть возможность Меркель продолжить карьеру. Мы не знаем, куда она пойдет. Это мое предположение, но я считаю, что резкое изменение поведения Меркель в последние месяцы и резкое потепление в адрес Кремля может быть связано с тем, что ей предложена должность после прекращения канцлерства перейти в одну из российских государственных корпораций. Например, перейти куда-нибудь в наблюдательный совет Газпрома. В конце концов, Шредер пошёл? Пошёл. Бывший министр иностранных дел Австрии Кнайссль пошла? Пошла. Франсуа Фийон, премьер-министр Франции пошёл работать на Путина? Пошёл. Почему мы думаем что Меркель настолько сыта?», – отмечает эксперт.

«На самом деле уходит с тем, с чем она пришла. Понятно, что Меркель хочется пожить хорошо, и никто не запретит. Ее никто не будет осуждать в Германии, если после завершения карьеры она пойдёт работать на Путина. Ну, кроме каких-то там активистов, политиков левого толка. Но в целом Меркель решает вопросы для себя, и в принципе это очень многое объясняет. Так вот, отношения Меркель и Зеленского не сложились, это было одной из причин того, что они в принципе не общались, и этот визит был полностью провален», – резюмировал Березовец.