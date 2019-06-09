У Порошенко утвердили первую пятерку списка: Парубий, Геращенко, галицкая певичка и генерал ВСУ

09.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Проходящий сегодня в Киеве съезд политической партии бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» утвердил первую пятерку списка кандидатов на выборы в Верховную Раду, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

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Во главе списка под номером один сам Порошенко. Второй номер в списке – председатель Верховной Рады Андрей Парубий. Далее в “пятерке” – первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, командующий десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский, галицкая певица и волонтер София Федина.

Шестой номер – экс-лидер крымскотатарского меджлиса, нардепа от БПП Мустафа Джемилев. Седьмой номер — командир медицинского батальона «Госпитальеры» Яна Зинкевич, восьмой — бывший глава Львовской ОГА Олег Синютка. Девятый номер — заместитель председателя Меджлиса Ахтем Чийгоз, десятый — вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Мы идём в парламент, чтобы не допустить реванша пророссийских сил», — сказал Порошенко.

Напомним, последние соцопросы дают партии Порошенко весьма скромные шансы на предстоящих выборах. Партия является лидером по антирейтингу на Украине. В случае, если к дате выборов сохранятся нынешние рейтинги, бывший президент сможет провести в новую Раду не более 25 человек, вместо нынешних 135.