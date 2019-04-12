У Порошенко уже готовы паспорта на всю семью – бежать из страны будут под чужими фамилиями

12.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Семья президента Украины Петра Порошенко тайно выезжает за пределы страны под вымышленными именами, перелает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает киевское издание «Страна.ua».

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По данным журналистов, подставные документы для Порошенко изготавливает Служба безопасности Украины. Отмечается, что у семьи президента есть паспорта на имена Вера Лазарева (Vera Lazarieva), Иван Дехтерев (Ivan Dekhteriev), Евгения Сафонова (Evheniia Safonova), Александр Сыщиков (Oleksandr Syshchykov), Катерина Боева (Kateryna Boieva), Виталий Кокорин (Vitalii Kokorin), Елена Сенченко (Olena Senchenko) и Ольга Герасименко (Olha Herasymenko).

В материале говорится, что количества документов хватает на «всех взрослых и няню для малышей». По информации издания, за последние два года украинский лидер без официального объявления посетил Мальдивы, Испанию, Норвегию и Францию. Ранее сообщалось, что Порошенко путешествует под именем Mr. Petro Incognito.

В начале марта бывший министр экономики Украины Владимир Лановой заявил, что Порошенко готовится к побегу из страны после выборов. По его словам, глава государства понимает, что не сможет выиграть выборы, поскольку на втором сроке ему придется отвечать за неудовлетворительное состояние армии, коррупцию, нарушение избирательного права и конституции государства.

Ранее нардеп-еврооптимист Сергей Лещенко предположил, что Порошенко в случае проигрыша может бежать либо в Испанию, либо в Молдавию, поскольку в обществе будет огромный запрос на его наказание.