У Порошенко вопят о расправе: Рада разогнала ЦИК

13.09.2019, Киев

Украинский парламент поддержал поданное президентом Владимиром Зеленским постановление об увольнении в полном составе членов Центральной избирательной комиссии.

Такое решение было принято в ходе пленарного заседания парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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О постановлении рассказал представитель президента Украины в Раде Руслан Стефанчук.

«Несмотря на частично позитивные оценки международных институций относительно деятельности нынешнего состава ЦИК, её функционирование сопровождалось рядом неоднозначных решений и действий. Так, на протяжении внеочередных парламентских выборов 2019 года ЦИК неоднократно проявляла политическую предубеждённость в решении отдельных вопросов. Следствием этого стали многочисленные судебные иски, в которых решения, действия или бездействия ЦИК были признаны судом противоправными.

В частности, судами были признаны противоправными и отменены десятки постановлений ЦИК. Свои решения суд мотивировал тем, что ЦИК не использовал все возможные средства для реализации избирательных прав граждан», – сказал он, также припомнив, как ЦИК отказывала кандидатам в депутаты в регистрации», – сказал Стефанчук.

В свою очередь, депутат «Оппоплатформы – За жизнь» Нестор Шуфрич заявил, что его партия будет действовать по принципу «око за око» и проголосует за увольнение ЦИК.

«Наша политическая сила ещё 6 августа выступила с требованием отставки всего состава ЦИК. Мы являемся последовательными, и сегодня поступим так, как поступали с нами. Ни одной жалобы по итогам голосования в Донбассе не было рассмотрено ЦИК. Они нам отписывались письмами, и мы им сейчас отправим одно письмо – постановление об их тотальной отставке», – пообещал нардеп.

С резкой критикой постановления выступил депутат от фракции «Европейская солидарность» Артур Герасимов.

«ЦИК должна быть профессиональной, равноудалённой от всех политических сил. Именно поэтому в этой Центральной избирательной комиссии, которую сегодня хотят уволить, представители всех политических сил. Кроме того, именно для этого ЦИК избирается на семь лет именно для того, чтобы она не была карманной и не зависела от этого.

Выборы, которые состоялись в 2019 году, признаны ОБСЕ, ПАСЕ, всеми международными организациями. И недоверие к ЦИК со стороны Зеленского и «Слуги народа» говорит только о том, что вы признаёте эти выборы нелегитимными. Напомню, в 2004 году ЦИК была уволена за тотальные фальсификации на выборах. Также всегда, когда происходит такая политическая расправа, приглашаются члены ЦИК и им предоставляется слово, но даже этого не сделано», – возмутился Герасимов.

В ходе голосования решение поддержали 341 из 403 народных депутатов. Все политические партии, кроме «Европейской солидарности» и «Голоса», в полном составе проголосовали «за».