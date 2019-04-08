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08.04.2019, Киев
 
Выборы, Скандал, Украина
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У Порошенко возмущены: Аваков не дал агитировать против Зеленского

Игорь Петров – «Блок Петра Порошено» требует наказать полицейских, которые задержали представителей движения «Видсич», агитировавшего против Владимира Зеленского на Майдане в центре Киева.

Об этом на заседании Согласительного совета Верховной Рады заявил глава пропрезидентской фракции Артур Герасимов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«БПП возмущен задержанием активистов, которое произошло на днях на Майдане Незалежности. Как вы видите, палатки и агитацию «Нацкорпуса» полиция не замечает, а как только активисты начали агитацию против Зеленского, произошло задержание, которое все видели по телевидению. Мы требуем срочного расследования. Виновные должны быть привлечены к ответственности», – сказал Герасимов.

7 апреля активист движения «Видсч» Леонид Овчаренко устроил одиночную акцию протеста против кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Правоохранители задержали его и доставили в отдел полиции, где составили административные протоколы по ст. 212-10 (Нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации, агитации в день проведения референдума) и ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Штаб Порошенко на инцидент отреагировал фотожабой, обвиняя сотрудников полиции в работе на Зеленского

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