У Порошенко возмущены: «С такими выплатами боевых можно сразу сдаваться русским»

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Киевское руководство экономит на всём, что касается связанных с войной выплат, а также игнорирует погибающих на фронте однопартийцев экс-президента Украины Петра Порошенко.

Об этом в эфире «5 канала» заявила известная как «голос Евромайдана» депутат Рады от «Европейской солидарности» София Федына, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас шесть погибших депутатов и более сорока погибших партийцев. И никому из них нет ни награды, ни упоминания, их документы на награждения лежат в высоких кабинетах, но как только их идентифицируют с «Европейской солидарностью», никому они не нужны. А вы знаете, что Тане Черновол (скандально известная майданщица Татьяна Черновол, ныне боевик ВСУ – ред.) и её подразделению только недавно выплатили боевые! Потому что документы, которые она подавала как офицер, почему-то всё время терялись и исчезали. Дно дном, но я всегда подчёркиваю, что всё это зло и маразм вернётся тем, кто его продуцирует», – пожаловалась Федына.

Она также рассказала, как идут дела с зарплатами.

«Хуже всего, когда произошла индексация пенсий и зарплат, потому что изменился прожиточный минимум, военным на полторы-три тысячи срезали зарплаты с минимальных. И сейчас большая часть младших сержантов получило по 17-16 тысяч гривен, за которые они на передовой должны и питаться, и докупать себе снаряжение, а хуже всего – ремонтировать и заправлять волонтёрские машинки, потому что машинок, которые им предоставляет государство, их просто физически нет», – возмутилась депутат.

Не менее «мутная» история с боевыми доплатами.

«В разных регионах Украины представители военных администраций обзванивают депутатов разных фракций гор- или облсоветов и давят на них, чтобы они категорически не голосовали за обращение (не финансирование!), чтобы были возобновлены выплаты для военнослужащих. Если мы все дружно будем молчать, у военных не будет ничего. Для тех, кто считают, что разные люди на передовой и разные люди в тылу – у нас медики в военных госпиталях, которые работают 48 часов в сутки, не получают доплаты, доплат не получают спецназовцы, которые не сидят на передовой, а ездят туда-сюда», – отметила она.

«У нас ПВО не получает выплаты, потому что они де-факто не находятся на передовой, у них другие точки! И если вы с этим всем соглашаетесь, значит, тогда можно уже идти сдаваться Московской федерации», – подытожила Федына.