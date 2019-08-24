У Порошенко возопили о прокремлевском «третьем майдане»

24.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Русским нужен Vайдан-3 на Украине, чтобы завершить то, что якобы было ими начато в 2014 году.

Об этом у себя в Facebook под заголовком «День независимости. Дай Бог не последний» написал депутат уходящего созыва Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Вадим Денисенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он напомнил, что было заявление президента Зеленского, что нельзя допускать РФ в большую восьмерку, пока Россия не вернет Крым.

«Но несмотря на это заявление Зеленского, несмотря на телефонные разговоры с Борисом Джонсоном с благодарностью от Зеленского, что тот не хочет допускать Путина в G-8, пресс-секретарь Путина официально говорит, что на 100 дней правления нашего нового президента Путин идет на обмен пленными. Зная характер путинской системы принятия решений, очень сложно представить, что в Кремле все сошли с ума и такие недружественные по отношению к России заявления не заметили или закрыли на них глаза. К сожалению, выглядит так, что на кону стоит нечто большее чем просто ритуальный шаг», – отметил Денисенко.

Кроме того, он напомнил о заявлении замминистра МИД Украины Ланы Зеркаль, которая прямым текстом говорит, что удержать санкции против РФ не удастся.

Вадим Денисенко.

«Но представить себе, что сейчас конгресс США изменит свою позицию в отношении России просто так – невозможно. Изменить свою позицию они могут только в одном случае – если Украина пойдет на какую-то крупную сделку, где будет задействована масса других государств. Однажды в Будапеште мы подобное соглашение уже подписали», – напомнил политик.

По его мнению, Путин пытается довести дело до распада Украины, чтобы «больше никто в международном праве не вспоминал о Крыме».

«Это его ключевая цель, а разговоры о возвращении к большой восьмерки – это миф. Путину по большому счету плевать на это. Он и так встречается со всеми, его давят будущие выборы, и он полностью контролирует страну. И еще он умеет ждать», – говорит Денисенко

Говоря об Украине, он выразил опасение, что Киев позиционирует готовность «попасть в ловушку примитивизма и одноходовки».

«Принцип этой одноходовка следующий: мы вам изменения в Конституцию и русский язык как региональный, а от нас отстаете. Однажды мы уже подписали соглашение о Севастополе. Это закончилось войной и потерей территорий. Проглотит ли сейчас общество этот условный мир? Я уверен, что да.

Прежде всего из-за отсутствия серьезных и влиятельных контрэлит, которые готовы против этого выступить. И когда мы все поймем, «народный майдан» уже не поможет. По одной простой причине – россиянам нужен майдан-3 для того, чтобы завершить то, что начали в 2014 – создать серую конфедеративную буферную зону. Какой выход из ситуации? Очень простой. Мыслить хотя бы на несколько шагов вперед», – резюмировал Денисенко.