15.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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У Порошенко всё плохо. И с каждой минутой всё хуже

После заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Крым российский, а Украина – одна из самых коррумпированных стран мира, гарант украинской конституции Петр Порошенко не сможет добиться аудиенции в Вашингтоне даже за миллион долларов.

Об этом в своем блоге заявил украинский политик Василий Волга, лидер партии «Союз левых сил», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«БЕДА! И Трамп туда же! Говорит, что Крым российский, а Европа совершенно близорука, если не видит, что Украина сорвалась с катушек. Так и говорит, шельма: Я слышал, говорит, что народ Крыма(!) решил вернуться в Россию. Но ведь он и раньше там был. Вот так и говорит!

А еще говорит, что Россию надо вернуть в G7, чтобы оно стало G8! А Украину слушать не надо – глупости это. Кто ж слушает самую коррумпированную страну мира? Не по масти это. Пусть они с Афганистаном разговаривают. Ну, как такое сможет выдержать «патриотическое» сердце «активиста»?!

На кого надеяться? Кому верить? От кого кредитов ждать?

Думаю, пора Трампу на «Миротворец»! А вообще, не к добру это, Петр Алексеевич. В следующий раз, когда решите на коленках у Дональда посидеть, трехстами тысячами не обойдетесь. Боюсь, что уже и за миллион долларов Вас в прихожую к Трампу не пустят. Плохо все это, Петр Алексеевич. И с каждой минутой все хуже. Истинно Вам говорю: скоро Земля налетит на небесную ось!» – заявил Волга.