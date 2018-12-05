У Порошенко «втирают» ЕС: Не обращайте внимания на убытки, терпите, всё наладится

05.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Странам Евросоюза не стоит переживать по поводу временных потерь экономики от обоюдных санкций с Россией – как только под нажимом Запада под контроль Украины вернутся Крым и Донбасс, Европа вновь сможет вернуться на огромный рынок РФ, где никто не в силах потеснить европейские товары. При этом останутся и новые рынки, появившиеся благодаря диверсификации из-за контрсанкций РФ.

Об этом во время круглого стола в Киеве заявил замруководителя Главного департамента по вопросам внешней политики и европейской интеграции администрации президента Украины Сергей Лещенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Существует вопрос дилеммы между ценностями (европейскими – ред.) и экономической выгодой. Безусловно, российская власть пытается максимально на этом играть, и с этой целью были введены контрсанкции, которые, возможно, оказались сюрпризом для стран ЕС, которые не ожидали настолько весомых, на их взгляд, контрмер со стороны РФ, которые, безусловно, ударили по отдельным районам, производственным мощностям, компаниям. Действительно, сперва это был настоящий шок для стран-членов и их экономик, но… диверсификация спасла ситуацию, и на более или менее уровне удалось выйти на рост экспорта», – заявил представитель администрации Порошенко.

«Возможно, это иногда забывается, но российский рынок вернётся после того, как он откроется после возобновления территориальной целостности и снятия санкций. Немецкие, французские, итальянские товары будут оставаться желаемыми для российского рынка.

То есть, европейские компании не только приобрели новые рынки, благодаря диверсификации, но также и потенциально сохранили российские. Та же самая продукция агропромышленного комплекса, обувь, машины – они всё равно остаются лучшими в мире по качеству, их всё равно будут покупать. Так что я бы не сказал о потере рынков», – добавил Сергей Лещенко.