У Порошенко зачем-то решили добавить голосов Зеленскому и выпустили на арену клоунов

18.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Икона украинского “свидомизма”, писательница Оксана Забужко, пик популярности которой пришелся на вторую половину 90-х годов минувшего столетия, была подключена штабом Петра Порошенко к очернительской кампании против Владимира Зеленского и обрушилась на шоумена с критикой с националистических позиций в эфире пропрезидентского канала Еспресо.TV.

По словам Забужко,продвижение Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины напоминает ей “попытку государственного переворота с целью передачи страны под внешнее управление”.

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“Уже происходит расшатывание института президентства, когда любой теоретически будто может ввалиться, как пьяный разбойник в комнату, который переворачивает столы и потом говорит, что это все был веселый трюк. Только это не веселый трюк, а на самом деле очень и очень похоже на угрозу государственного переворота или оккупации, передачу страны во внешнее управление неизвестными кругами, которые одели эту маску, к которой украинского зрителя, украинского слушателя и украинскую молодежь специально приучали не менее 15 лет “, – пугает избирателя Забужко.

Свидомая писательница обозвала Зеленского “абсолютно виртуальным персонажем”, который “применяет технологии нейролингвистического программирования”.

“Мы можем объяснить трюк, который был употреблен, с высокой вероятностью врагами Украины, то есть людьми, которые хотят ее получить во внешнее правление, которые заинтересованы в том, чтобы развалить украинское государство. Это можно сделать, показав сам прием. Если этот человек не имеет команды, программы, не появляется, за него все время говорят какие-то непонятные мутные люди, причем говорят какие-то совершенно противоположные вещи. Есть точки сборки. Главный лозунг – это чистое НЛП, работа на уровне подсознания. Главный лозунг его программы – я вздрогнула , когда это увидела, – ни обещаний, ни извинений!” Я вам ничего НЕ должен, я вам ничего НЕ обещал. И вообще, меня не существует”, – говорит вам вот эта самая голограмма под названием Владимир Зеленский”, – сказала Забужко.

Отметим, что технология предвыборного штаба Петра Порошенко по привлечению к агитации за действующего президента свидомых деятелей культуры в целом провалилась. Как отмечает киевский аналитик московского Центра Карнеги Георгий Касьянов, “Мобилизация авторитетов работает слабо по двум главным причинам. Во-первых, те, для кого они являются авторитетами (а это преимущественно североамериканская диаспора и сильно усохшие национал-демократы), и без них молятся Порошенко. Во-вторых, хорошо мобилизованная команда Зеленского достаточно удачно отвечает на претензии. Например, обнародованные вопросы Мустафы Джемилева об отношениях с Москвой и судьбе Крыма явно предполагались как неудобные для Зеленского, но получили вполне конкретный и адекватный ответ”.

Также с резкой критикой на Зеленского за его якобы “пророссийскую” позицию обрушился поддерживающий Порошенко глава ВР Украины Андрей Парубий – человек с крайне одиозной репутацией в глазах базового избирателя шоумена.

В эфире телеканала ZIK Парубий обвинил советников Зеленского в том, что они намерены «вынести за скобки» дискуссии украинский язык, культуру, историю и даже территорию.

«В одной концепции есть все, что я считаю важнейшим. В другой, где, к сожалению, Зеленский не говорит о своих взглядах, но его советники их озвучивают, я слышу, что его советник, бывший член Партии регионов, говорит, что, оказывается, язык, культуру, историю и территорию нужно «вынести за скобки». У меня вопрос: вы Украину хотите вынести за скобки?» — заявил Парубий.

Как утверждает Андрей Парубий, для него позиция Зеленского неприемлема, так как он стоит на идейных позициях, которые провозгласил Порошенко — «армия, язык, вера». Кроме того, утверждает Парубий, «Зе» — это модернизированная версия бежавшего президента Януковича.