У Порошенко задумали против Зеленского атаку фейкометов с «Миротворца»

08.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Скандально известный сайт “Миротворец”, защищающий Петра Порошенко, готовит массовый вброс фейковых переписок политиков и активистов для дискредитации критиков президента и его конкурента Владимира Зеленского, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом у себя в Facebook заявил пользователь Андрей Сливка.

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По его словам, центр “Миротворец” с 2015 года фабрикует email-переписки от имени известных людей: активистов, журналистов, политиков. Это делается путем создания “дупел” – почтовых ящиков.

“Дупло” – почтовый ящик, регистрируемый на имя выбранного (как правило публичного) человека. Через сеть дупел якобы от имени заранее выбранных организаторами лиц ведется фальшивая переписка.

Цель создания дупел проста: через них длительное время (иногда годами) ведется фейковая переписка, часто дублирующая ряд реальных событий, но с добавлением “легенды”. Например, заводится фейковая почта на имя политика, параллельно заводится дупло на имя реального или вымышленного агента ФСБ. Ведется переписка, внедряется заведомо выдуманная легенда. В час Х, к примеру под выборы, владельцы дупел их якобы “взламывают” и вываливают переписку как однозначное доказательство заранее продуманной легенды”, – рассказывает Сливка.

По его словам, именно сейчас, накануне второго тура выборов, “Миротворец” начал продажу этого фейкового компромата.

“Удивляться, если “вдруг” всплывет переписка Анатолия Гриценко с Курченко или Владимира Зеленского с Сашей Стоматологом не стоит – кейсы-то есть”, – пишет офицер.

“До второго тура не так долго. Дупла сейчас полезут с невиданной скоростью”, – предупреждает Сливка.

Напомним, как заявил несколькими днями ранее нардеп-еврооптимист Сергей Лещенко, теневой штаб Петра Порошенко пополнился высокооплачиваемым “черным политтехнологом из Израиля Моше Клугхафтом, который по случайности “спалился” насчет своего нынешнего пребывания в Киеве.

По словам Лещенко, “Моше Клугхафт является политическим технологом, которые исповедует жесткий стиль политической борьбы, не останавливаясь ни перед чем. В ближайшее время стоит ожидать переформатирования всего информационного поля для создания нужной реальности. Компромат, подделанные телефонные разговоры и фейковые переписки в мессенджерах, передергивания, личные атаки, оскорбления и нападки – это стиль работы товарища. В целом, Моше Клугхафт не просто не брезгует самыми коррумпированными клиентами – он пытается отвлечь избирателей от реальных проблем, зная, что его клиенты не могут конкурировать по реальным вопросам. За свои услуги он берет заоблачные гонорары – в Грузии ходят слухи, что Бидзина Иванишвили заплатил ему полмиллиона долларов за две недели консультаций.”.

“Еще одна технология состояла во взломе социальных сетей людей, близких к кандидату от оппозиции, подделке их сообщений, содержание которых должно было бросать тень на кандидата от оппозиции. Для этого даже выдумывались не только темы, но и люди”, – добавляет Лещенко.