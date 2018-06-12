12.06.2018, Киев, Анастасия Самойлова
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Донбасс, Пропаганда, Россия, Украина

У Порошенко заливают: Надо потерпеть, Россия сама вернёт Донбасс


Когда Россия поймет, что Украина окончательно порвала с ней все связи, то сразу же вернет Донбасс назад под контроль Киева.

Об этом в эфире канала «112 Украина» заявил обслуживающий администрацию Петра Порошенко «политолог» Алексей Голобуцкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы все прекрасно понимаем, что, пока Россия не поменяет своё отношение, грубо говоря, для неё главная проблема – не отпустить Украину. Каким образом? – Военным путем, агрессией, Донбассом, конституционными изменениями.

Как только Украина во всех смыслах оторвется от России, и она поймет, что уже ничего не может сделать, то тогда и Донбасс нам отдадут, и всё отдадут. Пока у нее еще есть сомнения о том, что Украину можно вернуть назад, вот пока существует такая возможность, до тех пор все будут делать всё для того, чтобы удерживать эту возможность», – пытался обнадежить «свидомого» телезрителя Голобуцкий.

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