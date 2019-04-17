У Порошенко – заострение бреда

17.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Петр Порошенко заявляет о своем участии во встрече лидеров «Нормандской четверки» (Германии, Франции, Украины, России) в июне во время празднования памятной даты высадки участников антигитлеровской коалиции в Нормандии, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Президент Франции Эмманюэль Макрон… и канцлер германии Ангела Меркель уже в мае месяце обратятся к Путину, скоординируют с США и непосредственно с президентом США Дональдом Трампом, и, не исключаю — я впервые об этом говорю — на праздновании открытия Второго фронта, даты высадки союзных войск в Нормандии, будет приглашен президент Российской Федерации Путин. Мы соберемся вчетвером, и у нас есть четкая программа, что мы сделаем, чтобы, наконец, на многострадальную землю Украины пришел мир», — сказал Петр Порошенко в эфире телеканала”112.Украина”.

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Он подчеркнул, что в могут быть подписаны документы, где будет предусмотрен «вывод российских войск с украинской территории, вывод тяжелой техники и артиллерии, разоружения незаконных вооруженных формирований и принятие решения о введении голубых касок ООН».

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию об участии Владимира Путина в июне в Нормандии в мероприятиях, посвященных празднованию 75-летия высадки участников войск антигитлеровской коалиции. Об этом сообщает российский «Интерфакс».

«Пока нет», — сказал он, отвечая на вопрос, есть ли в графике президента РФ поездка в это время в Нормандию.

Напомним, что согласно последним данным социологии Петр Порошенко разгромно проигрывает второй тур президентских выборов с результатом 24,5% против 72,2% у Зеленского.