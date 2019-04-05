У Порошенко заявили, что Зеленский сдал кровь в «идеологически неправильной» клинике
У Петра Порошенко придумали претензию к сдаче анализов лидером гонки Владимиром Зеленским. Оказывается, он сдал кровь в “идеологически неправильной” клинике, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом заявил спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев.
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«Отлить немного крови на сувениры своим сторонникам — это не значит серьезно сдать анализы на алкогольную и наркотическую зависимость, как это предусмотрено медицинскими протоколами», — сказал Медведев.
Порошенковец также заявил, что владелец лаборатории «Евролаб», которую выбрал Зеленский, якобы является «политически ангажированной звездой каналов Медведчука».
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