У Порошенко заявили о хищениях на сотни миллионов гривен

30.08.2018, Киев, Семен Дорошенко

Счетная палата Украины закончила аудит Государственного предприятия “Украэрорух”. Его результаты свидетельствуют о вопиющих нарушениях со стороны руководства ГП на сотни миллионов гривен, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом заявил глава фракции “Блок Петра Порошенко” в Верховной Раде Артур Герасимов.

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“Результаты аудита были обнародованы на заседании Счетной палаты, 28 августа. В присутствии народных депутатов Украины и представителей профильного министерства. Детальный отчет появится на сайте Счетной палаты в ближайшее время. Могу сказать одно — результаты аудита подтвердили весь цинизм воровства свыше 400 млн грн государственных денег руководством ГП. Эти деньги выводились на “Платинум Банк” 30 декабря 2016 года, в начале января 2017 года, то есть за считаные дни до момента, когда НБУ признал этот банк неплатежеспособным”, — рассказал нардеп.

На заседании Счетной палаты присутствовал директор “Украэроруха” Дмитрий Бабейчук, добавил Герасимов.

“Он не дал внятного ответа ни на один поставленный аудиторами вопрос. Поэтому, не удивительно, что отчет Счетной палаты одобрили единогласно”, — добавил нардеп.

Герасимов напомнил, что правоохранители заинтересовались “Украэрорухом” еще в 2017 году.

“К сожалению, в НАБУ не посчитали существенной украденную сумму в 404 млн грн государственных денег. А как иначе можно объяснить тот факт, что почти за год НАБУ ничего не нашло. А новая Счетная палата всего за три месяца раскопала все (и это без спецподразделений, без прослушки, без “агентов”). Моя позиция в данной ситуация простая: Бабейчук должен вернуть государственные деньги и ответить за содеянное перед законом”, — резюмировал нардеп.