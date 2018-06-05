05.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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У Порошенко жалуются, что внешнее управление Запада ничего хорошего не принесло Украине

На Украине стыдят США и Великобританию – передали Западу во внешнее управление оборонный сектор, а в ответ получили лишь «глубокую обеспокоенность».

С таким заявлением в эфире телеканала 112 выступил секретарь парламентского комитета по нацбезопасности и обороне, депутат Верховной Рады Иван Виннык от БПП, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, внешнее управление Украиной Западом не привело к позитивному результату.

В конце концов мы оказались в ситуации, когда максимум, что мы могли получить от наших западных партнеров – это «глубокая обеспокоенность». На мой взгляд, это не то ожидание и ответственность, которую Украина рассчитывала получить, подписывая «Будапештский меморандум». Потому внешнее управление в Украине не дало каких-то удачных результатов», – заявил Виннык.