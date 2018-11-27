27.11.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Мнение, Общество, Политика, Религия, Украина
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У Порошенко ждут томос для раскольников со дня на день

Священный Синод Вселенского Патриархата на днях займётся рассмотрением украинского вопроса.

Об этом директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко сообщил у себя в Facebook, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Синод рассмотрит текст Томоса об автокефалии Украинской Православной Церкви, определит дату Собора в Украине для избрания Предстоятеля. Избранный Предстоятель собственно и получит Томос. Никаких отложений или затяжек Мать-Церковь не предусматривает. Самое главное: речь идет о создании независимой церкви, полноправной автокефалии, равной другим четырнадцати Поместным Церквям. Приближаемся к цели», – радуется он.

 

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