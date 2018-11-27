У Порошенко ждут томос для раскольников со дня на день

27.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Священный Синод Вселенского Патриархата на днях займётся рассмотрением украинского вопроса.

Об этом директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко сообщил у себя в Facebook, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Синод рассмотрит текст Томоса об автокефалии Украинской Православной Церкви, определит дату Собора в Украине для избрания Предстоятеля. Избранный Предстоятель собственно и получит Томос. Никаких отложений или затяжек Мать-Церковь не предусматривает. Самое главное: речь идет о создании независимой церкви, полноправной автокефалии, равной другим четырнадцати Поместным Церквям. Приближаемся к цели», – радуется он.