21.06.2021, Киев, Михаил Рябов
 
Дзен, Крым, Происшествия, Россия, Украина
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У Порошенко злорадствуют по поводу наводнения в Крыму

Новости УкраиныМедиа-обслуга Петра Порошенко получила методички с издевательскими тезисами по поводу наводнения в Крыму. «Это...

Медиа-обслуга Петра Порошенко получила методички с издевательскими тезисами по поводу наводнения в Крыму.

«Это те самые «камни с неба». Причём в буквальном смысле… Уверен, подобное экологическое бедствие в ближайшее время ждёт и оккупированный Путиным Донбасс», – пишет украинский политолог Тарас Березовец.

«Ну, что. Хотели в родную говень, чтобы там камней с неба? Нате. Держите. В обе руки. Необучаемые.  Все желания должны исполняться. Дословно», – вторит ему беглый либерал Аркадий Бабченко.

«Они радовались оккупации и были готовы к камням с неба. Что ж. И да, нулевая эмпатия, вот совсем нулевая. Любой экономический ущерб, любая техногенная или природная катастрофа – это уменьшает количество денег, которые они потратят на оружие против нас», – поддакивает еще один порохобот – экс-советник Минобороны Юрий Бирюков.

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Березовец утверждает, будто бы потоп в Ялте произошел в результате того, что «место вырубленных реликтовых лесов заняли виллы российских миллиардеров и московских чиновников».

При этом Березовец умалчивает, что процесс захвата южнобережных земель начался как раз во времена украинской аннексии Крыма, когда, например, земли Никитского ботанического сада, а также парков захватывались представителями киевской «элиты» – среди которых как нынешняя власть, так и «оппозиция».

Более того, уже выяснено, что значительная часть пострадавших во время нынешнего наводнения домов на ЮБК – самострои украинских времен, возведенные в украинские времена прямо на руслах рек.


«Меня удивляет одно – как в одночасье добрые и веселые украинцы превратились в нелюдей? Сначала Крым лишили воды – открытый и неприкрытый геноцид 2,5 миллионов крымчан. Без воды умирает все живое, и перекрытие канала ставило целью уничтожить население всего полуострова. Когда небо услышало мольбы крымчан и послало осадки больше нормы, все те же «добрые и отзывчивые» украинцы стали злорадствовать над несчастьем соседей, что не захотели с ними жить на одной лестничной площадке. Разве это по-людски? Вовсе нет. И печально, что с таких злорадствующих комментариев берут пример дети», – заявила «ПолитНавигатору» руководитель общественной организации «Севастопольские мамы» Елена Голубева.

Живущий в Ялте экс-депутат Верховной рады Олег Царев отмечает, что последствия наводнения оперативно ликвидируются – он призвал не драматизировать ситуацию.

«Прошёлся по Ялте. Чистая, свежая, вымытая. Многолетние наслоения мусора, кошачих и собачих экскрементов вынесены в море, поэтому совершенно правильно, что в течение нескольких дней в нём запретили купаться.

Нужно отдать должное городским и крымским властям – везде работают коммунальные службы и спасатели: чистят, моют, грузят на машины грязь и обломки. Я думаю, ещё пару дней, и в основном будет всё убрано. Если бы ливни были в два раза поменьше – то пусть бы шли хоть каждую неделю», – написал Царев.

При этом он признает, что «нужно расчищать пространства от сараев и самостроев и разбивать парки, ведь в Ялте зелёных зон уже не хватает не только для людей, но и даже для домашних животных».

 

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