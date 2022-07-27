У Порошенко злятся: «Местные помогают русским восстанавливать поврежденную ВСУ Новокаховскую дамбу»

27.07.2022  12:57 (Мск), Киев
 Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Россия, Украина, Херсон
Новости Украины

Жители Новой Каховки активно сотрудничают с русскими военными, поэтому перед ВФУ ставится задача нанести максимальные повреждения инфраструктуре города.

Об этом в эфире николаевского телеканала «НIС ТВ» заявил депутат местного горсовета Сергей Хлань, член партии «Европейская солидарность», подконтрольной экс-президенту Украины Петру Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Попадание было не по плотине Каховской ГЭС, а рядом, именно над шлюзом был поражён мост, и это перебило им транспортное сообщение… И последнее, меткое попадание в Дарьевский мост, через Ингулец, который фактически разъединяет правобережье», – порадовался Хлань.

Ведущий уточнил, идет ли речь о Новокаховской дамбе.

«Такие же повреждения, но там они нашли местную фирму «Олеся», Серов директор. К сожалению, он согласился работать с оккупантами. С первых дней дал своё строительное предприятие для размещения орков. И мы видели, когда склад взлетел, то это было недалеко от его предприятия, оно частично разрушено.

Но железобетонный узел у него работает. Я видел, что они восстанавливают те разрушения на Каховской ГЭС», – возмутился депутат.

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