18.05.2018, Москва, Елена Острякова

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У посольства “ЦеЕвропы” в Москве журналисты требовали освободить своего арестованного коллегу

Пикет с требованием освободить арестованного в Киеве по надуманному обвинению в госизмене главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского прошел сегодня в Москве у здания посольства Украины, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

На него под проливным дождем собралось порядка 150 человек. Помимо журналистов, пришли активисты Общероссийского народного фронта, члены Общественной палаты, движения «Волонтеры Победы», ЛДПР и простые граждане.

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«Мы сегодня здесь, потому что нашего коллегу обвиняют в государственной измене только за то, что он писал материалы. Вы знаете, сколько в России журналистов, в том числе, украинских, которые пишут что-то, что не нравится Кремлю? Тысячи. Много людей рады были бы обвинить их в госизмене. Но таким людям дают по рукам, потому что в нормальной стране это невозможно», – сказала организатор пикета главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Пикетчики держали в руках плакаты с портретом Вышинского, подписанными по-украински и по-английски: «Це Европа» и «Truth not treason» (Правда – не измена).

«Це Европа – это ирония. Этот лозунг использовали, когда скакали на Майдане. Украина считает себя Европой, но нынешний украинский режим не может существовать параллельно с профессиональной журналистской деятельностью и поэтому затыкает украинцам рты», – сказал генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Также на пикете были плакаты с требованием освободить не только Вышинского, но и беременную активистку из Крыма Елену Одновол. «За георгиевскую ленту тоже сажают?», «Уважайте права человека!», – было написано на плакатах.

«Уже на Майдане были нарушены все законы. Но мы даже думать не могли, что сейчас, спустя четыре года в Киеве будут за точку зрения брать из квартир и кидать в воронки. Поэтому сейчас эта ситуация как лакмусовая бумажка для украинской власти. Если она одумается и выпустит Кирилла Вышинского, значит, она действительно стремится в Европу. Если ничего не произойдет, это средневековье», – сказал журналист Евгений Рожков.

Люди стояли под дождем полтора часа, однако к ним из посольства никто не вышел.

«Если оттуда выйдет дипломат, его назовут изменником, потому что возможность для человеческого нравственного маневра на Украине уже не остается», – прокомментировал этот факт Дмитрий Киселев.