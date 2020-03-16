16.03.2020, Киев, Игорь Петров
 
Война, Донбасс, Крым, нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Сюжет дня, Украина
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У посольства РФ в Киеве продолжаются издевательства над Россией и Крымом




В годовщину крымского референдума у посольства России в Киеве прошла неонацистская акция «Крым – это Украина».

Акцию организовали «Объединение добровольцев» совместно с «Всемирным движением патриотов Украины», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В Киеве этим двум организациям удалось собрать семь человек. Как утверждали активисты, такие же акции проведены еще в трех городах, где есть консульства России – Харькове, Одессе и Львове.

Несмотря на малочисленность радикалы были настроены воинственно.

«Россия – потомки Золотой Орды, они постоянно претендуют и посягуют на чужие территории. Мы отстаивали независимость Украины. И добровольцы будут первыми, кто будет освобождать Крым», – заявил один из них.

«Империя зла обязательно завершит свое существование. Мы обязательно победим! И вернем Крым», – вторит ему другой нацист.

«Мы все равно будем биться за нашу землю. Если надо будет 6 лет, 8, 10. мы будем биться пока Крым не станет Украиной», – обещал еще одни участник сборища.

В завершении акции на забор посольства наклеили бумажные плакаты с контуром Крыма в цветах украинского флага и надписями «Крым – это Украина» и «Путин – оккупант».

Напомним, ранее толпа неонацистов выкрикивала антироссийские лозунги и обстреляла здание посольства из ракетницы.

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