У православных и мусульман России в отношении СВО полная солидарность

Новости Украины

Задача бойцов СВО не просто победить врага, но и загнать всю его сущность туда, где он и должен быть – в ад.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил председатель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Московской епархии протоиерей Александр Добродеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы думаем, если мы сейчас не будем сражаться на передовой, то они придут и нас не тронут? Достанут везде. Под любой фамилией, под любым предлогом достанут и уничтожат, это их кредо. Те люди, которые служат сатане, в первую очередь, человека провоцируют. Они тебе такое говорят, так с тобой поступают, что ты просто приходишь в неимоверное состояние, даже теряешь внутреннее самообладание. Эти все публичные казни – это всё напоказ делается, чтобы запугать, чтобы мы их боялись, и нам надо сквозь это пройти. Мы не просто идём убивать, мы идём умирать за Родину, как говорил Суворов. Более того, мы должны не просто умереть за Родину, это самое простое, что может быть, а мы должны победить лютого врага, мы должны поставить его на место, загнать его туда, где он должен быть – в ад. И это мы должны донести до близких, до родственников, до самих мобилизованных», – заявил Александр Добродеев.

В свою очередь, заместитель муфтия Татарстана, куратор вопросов частичной мобилизации в Духовном управлении мусульман Республики Татарстан Равиль Зуферов согласился, что, если бы Россия не начала СВО, противник пришёл бы к ней.

«В это сложно было поверить, мы же свидетели того, что происходит. Реально они на протяжении 10 лет готовились к войне, готовили плацдармы, сколько оружия, подготовлены были люди. И тот настрой, подготовленный так называемого коллективного Запада, бросить всё для того, чтобы нас только победить, и уже руководство НАТО говорит, что мы должны победить Россию – это всё доказательство, что по-другому было нельзя. Если вспомним до СВО ситуацию, когда были обращения жителей Донбасса, Луганска и к президенту, к парламентариям – сколько было у них обид, неужели вы нас бросили, чего же вы ждёте. Они же ждали, у них уже надежды не оставалось. И наше руководство ждало, потому что никто крови не хотел. Нет таких кровопийц в России, чтобы всё, мы хотим убивать. Хотели договориться, хотели – давайте сядем за стол переговоров. А ведь, что было сделано – какие там переговоры, Киеву была дана команда, тому режиму, чтобы ни в коей мере не договариваться», – отметил он.

«Если бы тогда 24-го числа не было принято решение руководителями нашей страны, то пришли бы они сюда. Вот, почему это произошло, и это для нас очевидно… Мы же не с Украиной, не с народом Украины, упаси Бог, боремся, а боремся с теми силами, которые выбрали эту территорию для того, чтобы вести с нами эти безбожные действия», – рассказал Зуферов.