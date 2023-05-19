У предателя проблемы: бывшие однопартийцы мэру Кишинева черную метку

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Алексей Логофет

У мэра Кишинева Иона Чебана – бывшего друга России, поменявшего свои знамена на радикально-прозападные, наметились серьезные проблемы в преддверии мэрских выборов.

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Перчатку вызова ему бросили его же бывшие однопартийцы из Партии социалистов во главе с экс-президентом Игорем Додоном, недавно вернувшимся к руководству созданной им партии.

Напомним, Ион Чебан в течение более шести лет исполнял функции секретаря по идеологии Партии социалистов, проповедуя дружбу с Россией, защиту канонического православия и курс на вступление Молдовы в Евразийский экономический союз.

Будучи избранным мэром Кишинёва при поддержке своей партии, Чебан посчитал для себя выгодным дистанцироваться от своего бывшего начальника и своих однопартийцев. В конце 2021 года Чебан заявил о запуске своего собственного политического движения под названием «Национальная альтернатива», которое будет выступать за европейскую интеграцию, но не столь радикально, как Майя Санду и её партия «Действие и солидарность».

Особенно наглядно это проявилось после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала спецоперацию по денацификации Украины. Ион Чебан, бывший выпускник РАНХИГС, занял отчётливо проукраинскую позицию и публично назвал Россию «агрессором».

Он хвастался дружбой с Евгением Догой – известным в СССР композитором, ещё в конце 80-х ставшим радикальным русофобом, организовал на открытии спорткомплекса «Кишинэу Арена» выступление украинской группы «Океан Эльзы», чей лидер Станислав Вакарчук не скрывает своих националистических взглядов. В ходе одного из телеинтервью Чебан назвал Крым украинским и заявил, что выступает за территориальную целостность Украины.

Социалисты при новом коллегиальном руководстве предпочитали не конфликтовать с Чебаном и даже пригласили его принять участие в проекте «Общая повестка», обернувшимся неудачей. Они готовы были стерпеть, когда Ион Чебан увёл за собой из фракции ПСРМ депутата Гаика Вартаняна и нескольких избранников в Кишинёвском муниципальном совете. Ситуация изменилась, когда к руководству Партии социалистов вернулся Игорь Додон, которого некоторые аналитики предпочли списать со счетов как «сбитого летчика».

18 мая руководство Партии социалистов во главе с Игорем Додоном, а также представители фракции ПСРМ в Кишинёвском муниципальном совете провели брифинг у кишинёвской мэрии. Они объявили, что выдвинут своего собственного кандидата на пост мэра Кишинёва на местных выборах, которые должны состояться 5 ноября этого года.

«Жаль, что Ион Чебан занимается политическим пиаром за счёт команды, благодаря которой он попал в мэрию, – заявил в ходе брифинга глава парламентской фракции ПСРМ Влад Батрынча. – Три с половиной года назад две тысячи социалистов работали день и ночь на то, чтобы Чебан победил на мэрских выборах. Три с половиной года сотни муниципальных программ разрабатывались этой командой и были реализованы благодаря поддержке муниципального совета Кишинёва. Без этой поддержки не было бы принято ни программ, ни бюджетов, ничего».

«К сожалению, в 2023 году мы узнали от Иона Чебана, что всё, что происходит в муниципии Кишинёв, только благодаря его усилиям и больше того, ему мешал мунсовет. Очень жаль, что он лжёт и нападает на команду, которая его продвигала, поддерживала его и сотни инициатив для Кишинёва. Считаем это поведение неадекватным и низким», – отметил Батрынча, один из вероятных кандидатов на пост мэра Кишинёва на предстоящих выборах.

Вслед за этим социалисты опубликовали заявление о неприемлемости мэрии Кишинёва принимать участие в проевропейских мероприятиях. Речь идёт о предстоящем 1 июня в Молдове саммите «Европейского политического сообщества» – личного проекта французского президента Эммануэля Макрона, и предваряющем его грандиозном митинге «Европейская Молдова», который анонсировала Санду.

Ион Чебан заявил, что намерен поддержать оба мероприятия, причём не как частное лицо (на что он имеет полное право), а как руководитель города. По его словам, он готов оказать проведению проевропейского митинга «всю поддержку, связанную с возможностями мэрии, с точки зрения как инфраструктуры, так и логистики».

Кроме того, стало известно о выпуске 2500 абонементов для проезда в общественном транспорте для участников саммита 1 июня.

«Сегодня, когда в Кишинёве масса нерешённых проблем – от состояния жилого фонда до проблем муниципальных предприятий, многие из которых находятся на грани банкротства, выделение муниципальных средств на помпезные мероприятия с откровенным политическим подтекстом является откровенным кощунством. Ни один лей из муниципального бюджета не должен быть потрачен на пропаганду идеи евроинтеграции или на какие-либо иные политические проекты. Мэр должен заниматься городским управлением, а не высказываться на геополитические темы» – говорится в заявлении Партии социалистов.

Участие в выборах мэра Кишинёва сильной фигуры на левом фланге, будь то Игорь Додон, Влад Батрынча или представитель партии «Шор» Марина Таубер, крайне затруднят перспективы Иона Чебана переизбраться на второй срок. По крайней мере, о его победе в первом туре, на что он рассчитывал, можно забыть.

При этом шансы представителя социалистов на избрание мэра выглядят призрачными. Кишинёв – город с устойчивым прозападным большинством, особенно его пригородная часть. На левом фланге социалистам составит серьёзную конкуренцию партия «Шор» либо иная другая партия, которую поддержит Илан Шор в случае запрета его политического проекта.

Однако, в любом случае, дальнейшая политическая судьба Иона Чебана, по всей видимости, будет печальной. Впрочем, это характерная особенность для всех, кто единожды встал на путь предательства.