У председателя ЕС случился приступ русофобии

12.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Председателю Европейского совета Дональду Туску, вместо того, чтобы озвучивать очередные русофобские глупости в заочной полемике с президентом России, стоило бы обратить внимание на положение русскоязычных граждан в прибалтийских странах.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы обратили внимание на высказывания председателя Европейского совета, уходящего с этой должности, господина Туска, которые сделаны были в Грузии. 11 июля, выступая на международной конференции в Батуми, Туск отметился очередным антироссийским выпадом. Он попытался в искаженном виде представить смысл известного высказывания президента России том, что распад Советского Союза был крупнейшей геополитической катастрофой XX века.

Хотела бы напомнить господину Туску, что, как неоднократно подчеркивал президент России, распад СССР привел к многочисленным человеческим трагедиям, когда десятки миллионов наших сограждан и соотечественников в одночасье оказались за границей, семьи и народы оказались разделенными. Это, в частности, относится к русскоязычным жителям Прибалтики. То, что в этих странах, с 2004 года являющихся членами ЕС, продолжается нарушение их прав и грубейшая дискриминация по национальному признаку, господина Туска, судя по всему, не слишком беспокоит. Ему надо было бы заняться именно этими заявлениями, а не очередным приступом русофобии», – заявила Захарова.

«Кроме того, складывается впечатление, что покидающий свой пост председатель Евросовета испытывает ощутимый дефицит прямого общения с российской стороной. Ведь, как известно, он уже не в первый раз за последнее время начинает заочную полемику с президентом России. Этим многие грешат. Односторонний диалог – новая форма разговора», – отметила представитель МИД.

Также она напомнила, что решение о «заморозке» основных форматов взаимодействия с РФ, включая саммиты Россия-ЕС, было принято именно со стороны Евросоюза.

«Вероятно, вместо того, чтобы пытаться играть на исторических темах и делать это весьма неумело, даже неуклюже, господину Туску стоило бы задуматься именно об этом. У него еще остается время на нынешнем посту для того, чтобы попытаться исправить неблагополучное положение дел в отношениях Россия-ЕС, что было спровоцировано не нашей страной», – добавила Мария Захарова.

Отметим, ранее Туск назвал развал СССР стал «благословением» не только для всей Центральной и Восточной Европы, но и для самой России.

«Развал СССР не был величайшей геополитической катастрофой века. Сегодня в Грузии я хочу сказать громко и ясно: распад СССР был благословением для грузин, поляков, украинцев и всей Центральной и Восточной Европы. А также для россиян», – заявил Туск.