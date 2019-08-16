У представителей России появилась возможность приехать в Киев

16.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Приглашение на первое заседание новой Верховной Рады, которое состоится в конце августа, получат 8 международных делегаций, при этом в Киеве особо подчеркнули, что не ждут представителей «страны-агрессора». Однако российские политики все равно имеют теоретическую возможность попробовать прибыть на Украину в составе делегации ПАСЕ, куда, вопреки протестам украинцев, не так давно вернулись россияне.

Приглашение иностранных гостей обсуждалось в четверг в ходе заседания подготовительной депутатской группы.

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Переизбранный нардеп от партии «Батькивщина» Иван Крулько предложил, чтобы пока еще числящийся спикером Рады Андрей Парубий разослал приглашения за границу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Речь идёт об организациях страны-агрессора – туда нечего обращаться. А что касается всех остальных межпарламентских делегаций, такое письмо нужно направить, и чтобы мы на следующей неделе, во вторник, получили реакцию, кто готов приехать», – сказал соратник Юлии Тимошенко.

«Порохоботка» Ирина Геращенко заметила, что она была бы против приглашения делегации ПАСЕ на мероприятие.

Главный претендент на пост главы новой Верховной Рады Дмитрий Разумков высказал мнение, что делегацию ПАСЕ пригласить все же стоит.

«Я считаю, что, всё-таки, это моя личная позиция, можем проголосовать, всё-таки пригласить коллег из Совета Европы», – сказал он, после чего присутствующие начали голосовать.

Двое представителей «ЕС» воздержались, остальные проголосовали «За», таким образом, список приглашённых гостей был утверждён.

В итоге, на инаугурацию новой Рады может прибыть делегация от ПАСЕ, в которую, напомним, с недавнего времени снова входят и российские парламентарии.