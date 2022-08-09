У «президента» Тихановской появился министр обороны с «лучшей в мире киберплатформой»

Самопровозглашенный «лидер белорусской нации» объявила сегодня в Вильнюсе на конференции «Новая Беларусь» о создании правительства в изгнании.

Вчера этого от нее потребовал в ультимативной форме бежавший в Киев минский ресторатор Вадим Прокопьев. Он считает, что правительство должно собирать налоги, иметь вооруженные силы и «маленький моссад».

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В интервью «Еврорадио» Тихановская заявила, что не приемлет ультиматумов, однако готова прислушаться к предложениям и назначить, в частности «министра обороны».

«Конечно, я готова усиливаться. Я ничего не знаю про военные формирования, как это все делается. Если будет мужчина, который возьмет эту часть работы на себя, будет знать, как это все построить, и в определенный момент это все сработает. Политическая воля, конечно, должна быть. Я с самого начала за это выступала, но не было смелых. Сейчас другое время, и такой человек должен быть», – сказала «президент» Света.

Конференция созывалась на фоне жуткого раздрая в белорусской политэмиграции, получившего название «бульбасрач». Тихановской бывшие соратники предъявляли за бесконечные зарубежные вояжи, в которые она их не берет, и за деньги от спонсоров, которые она тратит только на себя.

Поэтому трое из четырех «министров» – это наиболее влиятельные беглые: Павел Латушко, Александр Азаров и Валерий Ковалевский. Тихановская пообещала, что будут еще назначения, но их требуется утвердить всем миром. Видимо расчет на то, что змагары отвлекутся от критики ее лично и ее офиса, занявшись дележом кресел.

Однако зажег четвертый назначенец – «представитель Кабинета по обороне и национальной безопасности» – Валерий Сахащик. Это достаточно известный белорусский военный – бывший комбриг ВДВ и создатель спецназа «Черный орел». После отставки Сахащик устроился директором польской строительной компании в Гродно. Видимо, новое место работы заставило его пересмотреть взгляды на присягу. В 2020 он поддержал Беломайдан, но его не тронули, памятуя былые заслуги.

Однако в феврале бывший комбриг потряс сослуживцев, выложив в интернете антироссийское и «антивоенное» обращение. Снимали его явно профессионалы с нескольких камер. Тогда органам пришлось заняться Сахащиком, его, бежавшего в Европу, объявили в розыск.

На конференции Сахащик сначала объявил, что не собирается «формировать хунту и создавать сценарии захвата власти», надеясь на переговорный процесс и поиск компромиссов. Однако боевых змагаров такие речи не могли удовлетворить, и «министр обороны» предложил план наступления.

«Тема новая для нас. Мы достаточно мало имеем, но что-то уже имеем. Мы имеем несколько подразделений белорусов, которые воюют в Украине. Воюют героически, замечательные парни, патриоты. Да, это не многочисленная армия, но кроме людей, мы успели обзавестись замечательной системой разведки, управления войсками и связи. То, что мы имеем, опережает системы, стоящие на вооружении в Республике Беларусь на несколько поколений. Люди, которые управляют Беларусью, даже не представляют, как много белорусов, уехавших из страны, помогают нам. Айтишники совершенно бесплатно разрабатывают для нас программное обеспечение. Например, платформу по управлению войсками. Она более современная, чем в США. Многие процессы по внесению развединформации у нас автоматизируются. Мы кое-что уже имеем – поводы для оптимизма и надежды», – сказал Сахащик.

Он уверен в победе своей «армии» над вооруженными силами Белоруссии.

«Я считаю реальным силовое решение вопроса, но очень бы хотел, чтобы до этого не дошло. Я буду делать все, чтобы белорус не стрелял в белоруса. Но силовой компонент создать реально. Его потенциал будет измеряться не количеством людей, а высокими технологиями, серьезными современными средствами поражения. То, что может успешно конкурировать с тем, что есть сегодня в Белоруссии», – заявил «министр».

Он также сообщил о существовании «секретных планов», которые разглашать не намерен.

Беглый белорусский политолог Артем Шрайбман отмечает, что мирный протест в демсилах «концептуально похоронен».

«Два года назад дурным тоном было говорить про силовое сопротивление. Сегодня это мейнстрим, адвокатам силового решения больше никто не возражает. Очевидно влияние войны на дискурс», – написал он в своем ТГ-канале.

Шрайбман считает, что назначение правительства не уймет бульбасрач.

«Потенциальная линия будущего раскола – приглашенные «извне» министры будущего кабинета (силовики и Латушко) и офис Тихановской, который при ней, как лидере нового кабинета, все еще останется. Для меня проблема всего этого движа не в том, хорош или плох дизайн новой конфигурации демсил. Сам процесс пока что выглядит конструктивным и неплохо организованным. Проблема в том, что любое из возможных решений будет принято внутри пузыря для нужд самого пузыря. Сейчас демсилы пробуют создать эффективный и инклюзивный генштаб без «армии» и без ресурса ее мобилизовать. Полагаясь лишь на трепетное ожидание, что она появится, как только Украина победит, а режим вдруг начнет сыпаться. И у меня пока не возникло ощущения, что потенциальных солдат этой армии внутри Беларуси кто-то о чем-то спросил», – написал Шрайбман.