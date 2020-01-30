30.01.2020, Москва, Елена Острякова
 
Политика, Приднестровье, Россия
Просмотров:

У Приднестровья появляются шансы на международное признание – сенатор


Основания для международного признания появляются у Приднестровья в нынешней международной обстановке.

Об этом заявил сенатор РФ Алексей Пушков на встрече с руководством непризнанной пока республики в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я считаю, что у Приднестровской республики сейчас появляются дополнительные и моральные, и политические основания для странотворчества, я бы так это назвал. Сейчас у вас аргументация, кто бы там ни топал ногами и не кричал. Все равно мир меняется. И меняется в сторону появления таких вопросов, которые не решаются прежней нормативной и международной правовой базой», – приводит слова Пушкова телеканал «Первый Приднестровский».

Другой российский сенатор Игорь Морозов был впечатлен презентацией экономического развития ПМР.

«Если бы эту презентацию показывали в каком-то из субъектов нашей страны, мы бы понимали: перед нами национальные проекты в лучшей реализации того, что указано в президентском послании. Послушайте, 13,5 тыс новых рабочих мест. Любой субъект может просто позавидовать. Та реализация экономической и социальной политике, которую мы увидели, это просто великолепно. При том небольшом ресурсе, который имеет республика», – сказал Морозов.

Приднестровье провозгласило независимость в 1991 году после выхода Молдавии из состава СССР. На референдуме это решение поддержали 97,7% жителей республики. В 2006 году был проведен повторный референдум, на котором 97,1% участников высказались за независимость и последующее свободное присоединение к РФ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть