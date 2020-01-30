У Приднестровья появляются шансы на международное признание – сенатор

30.01.2020, Москва, Елена Острякова

Основания для международного признания появляются у Приднестровья в нынешней международной обстановке.

Об этом заявил сенатор РФ Алексей Пушков на встрече с руководством непризнанной пока республики в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что у Приднестровской республики сейчас появляются дополнительные и моральные, и политические основания для странотворчества, я бы так это назвал. Сейчас у вас аргументация, кто бы там ни топал ногами и не кричал. Все равно мир меняется. И меняется в сторону появления таких вопросов, которые не решаются прежней нормативной и международной правовой базой», – приводит слова Пушкова телеканал «Первый Приднестровский».

Другой российский сенатор Игорь Морозов был впечатлен презентацией экономического развития ПМР.

«Если бы эту презентацию показывали в каком-то из субъектов нашей страны, мы бы понимали: перед нами национальные проекты в лучшей реализации того, что указано в президентском послании. Послушайте, 13,5 тыс новых рабочих мест. Любой субъект может просто позавидовать. Та реализация экономической и социальной политике, которую мы увидели, это просто великолепно. При том небольшом ресурсе, который имеет республика», – сказал Морозов.

Приднестровье провозгласило независимость в 1991 году после выхода Молдавии из состава СССР. На референдуме это решение поддержали 97,7% жителей республики. В 2006 году был проведен повторный референдум, на котором 97,1% участников высказались за независимость и последующее свободное присоединение к РФ.