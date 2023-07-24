«У противника ничего подобного нет»: Господство российских дронов стало неоспоримым

Любовь Смирнова .  
24.07.2023 17:31
  (Мск) , Симферополь
Просмотров: 388
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Атаки украинских дронов на Москву и Крым малоэффективны с военной точки зрения, в то время как российские беспилотники каждую ночь «выносят» важные цели на Украине.

Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил военный обозреватель Борис Рожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Атаки украинских дронов на Москву и Крым малоэффективны с военной точки зрения, в то...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Мы видим, что БПЛА «Герань» в значительной степени успешно преодолевают вражескую противовоздушную оборону, причём не только где-то на линии фронта, на побережье – они спокойно могут каждую ночь залетать на территорию Украины, поражать различные военные объекты. Противник частично «Герани» сбивает, но вынужден тратить на это дорогостоящие ракеты ПВО. А поскольку «Герань» – это очень дешевый дрон в сравнение западными ракетами, поэтому несопоставим размен получается.

Кроме этого, «Герани», несмотря на все противодействия, успешно поражают объекты, в частности, во время последнего удара по Одессе и в районе Одессы часть попаданий – это попадания «Герани», – подчеркнул Рожин.

По его мнению, ВСУ даже при помощи НАТО не могут продемонстрировать успехи, сопоставимые с российскими.

«Противник пытается атаковать, но такие целевые атаки ему удаются гораздо сложнее. Как правило, это запуски в направлении куда-то, в расчёте на “что-то долетит”. Такие запуски делаются в направлении Москвы, как мы видим, и большая часть дронов падает где-то в лесах. Отдельные БПЛА куда-то долетают, не причиняя ощутимого военного ущерба.

В этом плане у нас дальнобойные дроны работают эффективнее. Я уж не говорю про тактические ударные БПЛА «Ланцет», которые сейчас просто вне конкуренции. У противника ничего подобного по эффективности и массовости сейчас просто нет», – заключил эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть