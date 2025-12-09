«У психиатра были?» – Лукашенко дал резкую отповедь обнаглевшим прибалтийским соседям
Литва объявила сегодня на территории всей страны чрезвычайное положение из-за воздушных шаров, которые якобы летят из Белоруссии с контрабандой сигарет, и представляют угрозу национальной безопасности.
При этом в литовском МВД заверили, что режим ЧС не создаст неудобства для граждан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высмеял постоянные закрытия аэропорта в Литве на заседании Совбеза.
«Эти все шарики, сигареты и прочее, которые летают не то в Литву, не то с Литвы, это не просто так. Вопрос проработан серьезно с пилотами гражданской авиации. То, что сегодня нам предъявляют литовцы, невозможно. Даже если бы эти шары действительно летали, летчики говорят, что это никакой проблемы не представляет. То есть проблему начинают нагнетать и политизировать. Зачем? Неужели повоевать хотят?», – риторически заметил Лукашенко.
Вспомнил он и о недавней идее президента Латвии Эдгара Ринкевича, который предложил демонтировать ведущие в Россию железные дороги.
«Они к психиатру ходят или нет?», – поинтересовался Лукашенко.
Он обвинил прибалтийских соседок в подрывной деятельности.
«Вот эти государства, не хочу их оскорблять, которые у нас на севере и северо-западе, от нас чего-то требуют. А если бы мы в Белоруссии создавали альтернативные правительства и поддерживали «борцов за независимость»… Они там создают боевые отряды, они их вооружают. Целые полки. Это что, шутка. И еще нам какие-то претензии предъявляют», – сказал Лукашенко.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: