У Путина есть экономическое оружие, аналогичное ядерному

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Запад не решится наложить эмбарго на российскую нефть, потому что ее уход с рынка приедет к глобальному кризису.

Об этом бежавший из России либеральный экономист Дмитрий Некрасов заявил в интервью перебравшемуся на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ни один здравомыслящий президент США (если речь идет не про политические крики) в здравом уме убирать российскую нефть с мирового рынка не будет. Это вообще оружие Путина – остановить экспорт нефти и спровоцировать глобальный кризис. Он, конечно, так делать не будет, потому что для России это обернется гораздо большими потерями. Но это что-то аналогичное ядерному оружию. Если российскую нефть убрать с рынка, мы получаем такого масштаба нефтяной кризис в мире, что никому мало не покажется, и никто на это не пойдет ни при каких обстоятельствах. Это спекуляции в пользу бедных», – сказал Некрасов.

На Россию приходится 11% мировой нефтедобычи и 17-18% мировой торговли нефти.