У Путина есть все возможности пойти на Киев – Кривонос

Вадим Москаленко.  
14.06.2023 16:20
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Киев, Россия, Украина


Несмотря на продолжающееся контрнаступление ВСУ, российские войска способны оперативно перебросить большое количество сил и средств, чтобы атаковать Киев.

Об этом на канале одиозного депутата Рады Алексея Гончаренко заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ, бывший заместитель секретаря СНБО Украины генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на продолжающееся контрнаступление ВСУ, российские войска способны оперативно перебросить большое количество сил и...

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Генерала спросили, «осмелится ли Путин снова пойти на Киев».

«У него ресурсы для этого есть и перебросить силы и средства на определённый участок – это абсолютно в их способностях. Что-что, а перебрасывать огромное количество техники и людей на большие расстояния они умеют достаточно хорошо. И рассчитывать на это нужно.

А вот будем ли мы готовы, успеем ли снова тогда поставить минные поля, успеем ли поставить баррикады? Или нам снова будут рассказывать, что всё будет хорошо, ждите шашлыков, никто не нападёт, распаковывайте тревожные чемоданчики и рюкзачки. Нам уже это рассказывали 23 февраля прошлого года.

Поэтому на войне лучше переоценить врага, чем недооценить. Потому я уверен, что при совершении нужного манёвра русские способны перебросить на Киевское направление определённое число войск и начать новое наступление. Русские на это абсолютно способны, и к этому нужно готовиться», – ответил Кривонос.

Пропагандистка канала уточнила, есть ли возможность по результатам этого контрнаступления сделать невозможным эту ситуацию.

«Нет. На данном этапе нет. Потому что контрнаступление ещё не закончилось. Во-вторых, у врага ещё есть мощная экономика. Мы не разрушили военно-промышленный комплекс России, он продолжает выпускать снаряды, самолёты, ракеты», – сказал военный.

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