«У Путина идея – Украину раздолбать»: Киев просит США разместить батальоны на юге

01.04.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Спасти Украину от потери выхода к морю могут только американские батальоны на юге страны. Об этом в эфире радио «НВ» заявил экс-министр иностранных дел Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Климкина, Украина должна стать восточным флангом НАТО, а до этого нужно построить здесь американскую инфраструктуру, разместить военных и средства ПВО.

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«Когда мы уже начнем указывать другим на их ошибки и говорить: «Нам нужна такая поддержка, такая поддержка»? Сейчас реально с Вашингтоном обговаривается так, как американские войска, американские подразделения, американская инфраструктура у нас была, чтобы мы реально уже становились восточным флангом НАТО…

Нам реально не шашечки – нам ехать, и это касается существования Украины как таковой, поскольку у Путина очень простая идея – реально Украину раздолбать. Ничего с его мессианской ролью не изменилось. Потому дальше играем в свою украинскую игру и играем с нашими друзьями – это очень просто звучит…

Батальонную группу – обязательно. Я не знаю, под Краматорском или под Мариуполем – это пусть наши военные с американцами решают, но я считаю, что очень большая угроза – это не только Донбасс, а весь украинский юг. А, что, нам не нужно нашу береговую линию и нашу морскую границу усиливать? Нужно. А, что, нам там американцы не нужны? Нужны. А другие наши союзники не нужны? Нужны.

Давайте говорить обо всем, давайте говорить о противовоздушной обороне. Реально россияне могут в случае большой провокации продвигаться вперед только при помощи авиации. Что это означает? Нам нужна американская инфраструктура, американская ПВО и реально американские подразделения тут. Это и будут реальные гарантии безопасности до момента вступления в НАТО», – заявил Климкин.