«У Путина их миллионы»: киевский эксперт призвал не ждать, что у России закончатся солдаты

Новости Украины

Российская армия многочисленна, поэтому у военного руководства РФ есть возможность и дальше бросать личный состав на штурм украинских населенных пунктов. Такое мнение высказал в интервью киевскому изданию УНН украинский военный эксперт Сергей Грабский.

По словам эксперта, «наша задача – не ждать исчерпывания ресурсов врага, а эффективно противостоять».

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Киевский эксперт довольно высоко оценивает мобилизационный резерв ВС РФ.

«В России есть такое понятие как БАРС – «боевой армейский резерв страны». Они его готовят постепенно и могут отдельные небольшие подразделения бросать на усиление действующих группировок. Что касается призыва, мобилизации и прочего, то ясно, что на это нужно больше времени. Это все проводится параллельно. Российская армия очень большая, поэтому они могут себе позволить такую ​​роскошь – бросать по возможности подготовленные резервы и постепенно учить новые», – отметил Грабский.

Грабский добавил, что общий мобилизационный ресурс России составляет как минимум 14 миллионов человек. Даже если удастся мобилизовать 10%, то получится миллион. Он уверен, что такое количество россияне смогут собрать.

«Но это в расчете на затяжную, длительную войну. А вот насколько они будут способны ее вести – это вопрос. Поэтому рассчитывать, что у них исчерпаются резервы скоро, нецелесообразно. Надо понимать, что наша задача – эффективно противостоять, а не думать, что они заканчиваются», – сказал украинский эксперт.

Что касается военной техники россиян, то киевский эксперт считает, что она хотя и устарела, однако ездит и стреляет. Ее низкая эффективность компенсируется большим количеством.

«Они могут из десяти устаревших танков собрать три. А имея более 12 тысяч заявленного количества, даже если взять 10%, то это 1200 танков. Железа у них хватает, они могут его и дальше подтягивать», – считает украинский эксперт.

Отметим, что большая часть российских военных экспертов отмечают недостижимость полной победы над Украиной без проведения хотя бы частичной мобилизации в РФ, исключительно силами нынешней группировки задействованной в СВО. ВСУ, особенно с учетом идущей сейчас на Украине мобилизации, почти втрое превосходят россиян в живой силе, а использование украинцами хоть и террористической, но эффективной в военном смысле тактики «живых щитов»» в крупных городских агломерациях чрезвычайно замедляет ход операции, растягивая ее на месяцы и приводя к большим потерям сторон.

Кроме того, российские эксперты отмечают высокий боевой дух украинской армии и ее высокую мотивированность. До сих пор на сторону России не перешло ни одно украинское военное соединение, а в плен украинцы сдаются исключительно в безвыходных для себя ситуациях, например, оказавшись в полном окружении без возможности его прорыва.