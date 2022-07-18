«У Путина именины сердца»: Белковский о последних событиях в Европе

Внешнеполитическая европейская повестка недели сложилась как нельзя удачно для президента РФ Владимира Путина.

Об этом в интервью украинской телеведущей Натальи Влащенко заявил бежавший в Израиль российский либеральный политтехнолог Станислав Белковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всё это внутренне укрепляет Владимира Путина в том, что всё неплохо, всё идет по плану тем более хаос политический в Европе из-за большой инфляции, резкого роста цены на энергоносители и продовольствия – он существует, это всё происходит. После падения Бориса Джонсона, правительственный кризис происходит в Италии, которая для Путина майский день, именины сердца.

Под ударом оказался нынешний премьер-министр Марио Драги, который является, безусловно, адептом европейского единства и сторонником Украины достаточно жёстким и сторонником поставок оружия Украине по итальянской линии.

Этот правительственный кризис случился из-за демарша партии «Пять звёзд», основанной комиком Беппе Грилло. Это был прецедент наступления «эпохи Джокера» современной политики несколько лет назад. И партия «Пять звёзд» отказалась дальше поддерживать правительство Марио Драги в некоторых ключевых вопросах.

Президент Италии пока отказался принять отставку премьер-министра. Но уже на начинающейся неделе она может случиться», – говорит политтехнолог.