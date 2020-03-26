У Путина кусают локти, что не поставили меня патриархом – раскольник Филарет

26.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

В окружении президента РФ Владимира Путина считают, что если бы в своё время во главе РПЦ поставили вместо Алексия II раскольника Филарета, то вопрос с Украиной давно был бы решён.

Об этом в интервью YouTube-каналу «Свободный» рассказал сам 91-летний предстоятель раскольничьего «Киевского патриархата» Филарет, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«До меня дошла информация от окружения Путина. Который сказал якобы, что мы – КГБ ошиблись, что выбрали не Филарета, а Алексия. Потому что, если бы выбрали Филарета, Украина была бы наша. Вот так он сказал.

Потому, слава Богу, что меня не выбрали Московским патриархом, потому что я стал патриархом Киевским.

Но мне говорили, что Филарет решил создать автокефальную церковь, потому что хотел стать и не стал Московским патриархом, то захотел стать украинским патриархом. Я в этом всегда полагался на волю божью и сейчас полагаюсь», – сочиняет раскольник.

«Киевского патриарх» не пояснил, кусает ли он сам локти, после того как связался с Порошенко и Варфоломеем.