02.07.2020
 
Белоруссия, Политика, Россия, Украина
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У Путина не хватает денег для нападения на Украину – Боровой


Президент РФ Владимир Путин не решится на «агрессию» против Белоруссии и Украины из-за нехватки средств.

Об этом в интервью украинскому youtube-каналу Politeka заявил российский либерал Константин Боровой.

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«Это вопрос тактический. Если необходимо будет усиливать власть и демонстрировать силу, возможно будут какие-то агрессивные действия. Хотя в сегодняшних условиях отсутствия ресурсов и необходимого финансирования предпринимать какие-то дорогие попытки усиления собственной власти, я думаю, Путину не хочется. Не хватает денег на то, чтобы защищать власть, а уж создавать новые проекты, такие как Крым, Приднестровье, Абхазия, на это, к счастью совсем нет денег», – сказал Боровой.

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