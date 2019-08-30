У Путина опровергли украинские байки

30.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

Саммит «нормандского формата», о проведении которого в ближайшее время заявляют в Киеве, не согласовывался с Россией, которая является непосредственным участником этого формата.

Об этом в ходе брифинга в Кремле заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Появлялись различные байки, что саммит пройдет в ближайшее время, но с нами, с Россией, которая является участников этого формата, никто это не согласовывал. Это обсуждалось на переговорах с Макроном, Меркель, возможность проведения этого саммита», – сказал помощник президента.

По его словам, со стороны РФ всегда проявлялась готовность к работе в этом формате, но также подчеркивалось, что саммит надо тщательно подготовить и знать, на какой возможный результат выходить.

«До этого саммита украинская сторона должна выполнить, по крайней мере начать выполнять, свою домашнюю работу по реализации минского комплекса мер в контексте реализации решений нормандского саммита 2015-16 годов», – заявил Ушаков.

«Мы не хотим , чтобы саммит был для галочки, а дал реальный результат», – резюмировал помощник президента РФ.