У Путина опровергли украинские байки
Саммит «нормандского формата», о проведении которого в ближайшее время заявляют в Киеве, не согласовывался с Россией, которая является непосредственным участником этого формата.
Об этом в ходе брифинга в Кремле заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков
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«Появлялись различные байки, что саммит пройдет в ближайшее время, но с нами, с Россией, которая является участников этого формата, никто это не согласовывал. Это обсуждалось на переговорах с Макроном, Меркель, возможность проведения этого саммита», – сказал помощник президента.
По его словам, со стороны РФ всегда проявлялась готовность к работе в этом формате, но также подчеркивалось, что саммит надо тщательно подготовить и знать, на какой возможный результат выходить.
«До этого саммита украинская сторона должна выполнить, по крайней мере начать выполнять, свою домашнюю работу по реализации минского комплекса мер в контексте реализации решений нормандского саммита 2015-16 годов», – заявил Ушаков.
«Мы не хотим , чтобы саммит был для галочки, а дал реальный результат», – резюмировал помощник президента РФ.
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