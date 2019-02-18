18.02.2019, Москва, Галина Шершнева

У президента Российской Федерации Владимира Путина осталось немного времени, чтобы кардинально изменить политику России.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Путина остался только этот год, чтобы поправить положение. «Единая Россия» вполовину обвалила доверие к нему. Уж о правительстве я не говорю. Как только доверие опустится ниже 20%, всех собак в мире и внутри страны спустят моментально. И мы опять будем барахтаться в том, в чем барахтались в 90-е годы, только с худшими последствиями. Поэтому вопрос изменения курса и формирования сильного правительства — вопрос предельно актуальный», – сказал Зюганов.

Он полагает, что новый курс должен состоять, в урезании доходов госкорпораций и олигархов и в увеличении финансирования социальной сферы, науки, машиностроения и сельского хозяйства. Решающими будут ближайшие несколько лет и во внешней политике, сказал лидер КПРФ.

«Есть пару лет для маневра в Азии и Европе, не хотелось бы, чтобы Путин их упустил. Будет у нас 5-6% экономического роста, никто нас обкладывать санкциями и ругать не будет. Но пока у нас только три олигарха-чемпиона за прошлый года, когда страна нищала, увеличили свои доходы на 11% – на 840 млрд руб», – подчеркнул лидер КПРФ.