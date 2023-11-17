В Кремле поддержали военную цензуру

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что в условиях СВО в России должна действовать цензура.

Об этом он заявил в интервью студенческой телестудии МГИМО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Здесь немного другая история, и тоже себе надо отдавать отчет. Сейчас время очень жесткое, военное, которое требует жестких мер от власти. Я считаю, что в военное время должна быть определенная цензура и должны быть определенные правила, неприемлемые в обычное мирное время.

Сейчас они должны являться обязательным атрибутом. Где грань, я не могу ответить. Она очень тонкая, поэтому я всем тем, кто, не понимая сути дела, хочет огульно порассуждать и побросать слова критики в сторону нашей армии и СВО, советовал бы десять раз подумать», – предупредил Песков.