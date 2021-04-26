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26.04.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Россия, Украина
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«У Путина сильнейшая команда, ее нельзя недооценивать», – экс-глава СБУ

Новости Украины

Силовой блок президента России Владимира Путина проверен десятилетиями – это чрезвычайно опытная, сильная и слаженная команда, которую нельзя недооценивать и обвинять в недальновидности.

Об этом в эфире пропагандистского ресурса «Крым. Реалии», финансируемого за счет Госдепартамента США, заявил бывший премьер-министр Украины, экс-глава СБУ Евгений Марчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что такое его нынешняя команда? Секретарь Совбеза Патрушев, вспоминаем, в 98-м году Путин назначается директором ФСБ. И его заместителем назначается Патрушев. В 99-м году Путин идет в правительство и так далее, а директором ФСБ назначается Патрушев. Тот Патрушев, который сегодня секретарь Совбеза. То есть, в 99-м году Патрушев ФСБ возглавляет и до 2008-го года, девять лет. А с 2008-го до сегодня он – секретарь Совбеза.

Бортников, директор ФСБ с 2008-го года до сегодня. Шойгу с 95-го года. Ну, он там был не министр обороны, а министр чрезвычайных ситуаций, ну, уже около шести лет министр обороны. Дмитрий Козак. Помним приднестровский план Козака по урегулирования приднестровского кризиса. Когда это было? А сегодня это кто? Заместитель главы Администрации и участник переговоров в «Минском процессе»…

Сергей Иванов. Он сейчас, хоть вроде бы в тени, он член Совета безопасности. А он – бывший директор ФСБ, министр обороны. Медведев – премьер. Это все земляки, кроме Шойгу.

Я этим подчеркиваю, что его команде сферы обороны и безопасности, они давно очень знают друг друга, это наивысшая степень доверия. Им не нужно проводить очень большие совещания, чтобы принять какое-то срочное решение. Это очень серьезная публика. У нас иногда это подается как какие-то такие недальновидные экстремисты и так далее. Нет-нет…

Я подчеркиваю этим, что мы имеем дело не просто с очень сильной экономически, в военном плане, ядерной державой – мы имеем дело с очень опытной с точки зрения биографии их совместной и биографии каждого, которые и чеченские войны прошли, и много чего другого», – заявил Марчук.


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