У Путина – всего несколько минут, чтобы решить, когда они сдохнут

22.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Американцы ставят мир на грань катастрофы, дав старт тенденции на возможное применение тактического ядерного оружия пониженной мощности.

Об этом в эфире канала «Россия-1» заявил военный эксперт Михаил Ходарёнок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тенденция, которая наметилась на применение ядерных боеприпасов пониженной мощности – это очень опасная тенденция. Это снижает порог применения ядерного оружия и может привести к катастрофе. И первые этим начали заниматься американцы.

Возникает соблазн применить тактическое ядерное оружие пониженной мощности, якобы, это не приведёт какой-то глобальной катастрофе, но это крайне опасное заблуждение, которое может привести к ядерному апокалипсису», – предупредил эксперт.

«Что касается функционирования системы предупреждения ракетного нападения, должен сказать, что президент (Путин – ред.) в этом разбирается на уровне военного эксперта самой высокой пробы. Действительно, она так и работает.

Вначале космическими системами определяется сам факт старта, потом, когда ракета поднимается над радиогоризонтом, включаются в дело станции надгоризонтного обнаружения и определяют траекторию и место падения ядерного боеприпаса.

Но дело в том, что невозможно определить – ядерный он или не ядерный, президенту-то докладывается: «Ракетная атака!», и он по этому сигналу буквально в какие-то считанные минуты должен принять решение о применении ядерного оружия и дать команду на разблокировку ядерных частей.

Время – минимальное. Но он в этом, слава Богу, разбирается, остаётся только надеяться, что он примет взвешенное решение», – заявил Михаил Ходарёнок.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что суть ядерной доктрины России – в том, что «агрессор должен знать: возмездие неизбежно, все равно он будет уничтожен».

«А мы как жертва агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют», – сказал Путин.