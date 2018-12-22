22.12.2018, Москва, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, НАТО, Россия, США
Просмотров:

У Путина – всего несколько минут, чтобы решить, когда они сдохнут

Американцы ставят мир на грань катастрофы, дав старт тенденции на возможное применение тактического ядерного оружия пониженной мощности.

Об этом в эфире канала «Россия-1» заявил военный эксперт Михаил Ходарёнок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Тенденция, которая наметилась на применение ядерных боеприпасов пониженной мощности – это очень опасная тенденция. Это снижает порог применения ядерного оружия и может привести к катастрофе. И первые этим начали заниматься американцы.

Возникает соблазн применить тактическое ядерное оружие пониженной мощности, якобы, это не приведёт какой-то глобальной катастрофе, но это крайне опасное заблуждение, которое может привести к ядерному апокалипсису», – предупредил эксперт.

«Что касается функционирования системы предупреждения ракетного нападения, должен сказать, что президент (Путин – ред.) в этом разбирается на уровне военного эксперта самой высокой пробы. Действительно, она так и работает.

Вначале космическими системами определяется сам факт старта, потом, когда ракета поднимается над радиогоризонтом, включаются в дело станции надгоризонтного обнаружения и определяют траекторию и место падения ядерного боеприпаса.

Но дело в том, что невозможно определить – ядерный он или не ядерный, президенту-то докладывается: «Ракетная атака!», и он по этому сигналу буквально в какие-то считанные минуты должен принять решение о применении ядерного оружия и дать команду на разблокировку ядерных частей.

Время – минимальное. Но он в этом, слава Богу, разбирается, остаётся только надеяться, что он примет взвешенное решение», – заявил Михаил Ходарёнок.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что суть ядерной доктрины России – в том, что «агрессор должен знать: возмездие неизбежно, все равно он будет уничтожен».

«А мы как жертва агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют», – сказал Путин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,






Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Декабрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть