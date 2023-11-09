«У Путина всё хорошо: возвращение Фридмана в РФ – очень плохой признак» – Латынина

Ситуация в мире развивается весьма неплохо с точки зрения России, поэтому ее президент Владимир Путин доволен.

Об этом в эфире своего видеоблога заявила признанная в РФ иноагентом, беглая российская пропагандистка Юлия Латынина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По оценке Латыниной, экономика России справилась с вызовами, изолировать страну не получилось, а на фронте все складывается нормально.

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«Путин находится в эйфории по двум пунктам. Во-первых, потому что внутренняя российская экономика оказалась достаточно устойчива, потому что он продает нефть. Он получил 18 миллиардов долларов в сентябре за эту нефть. Он может печатать какое угодно количество денег для того, чтобы платить, с одной стороны, мобилизованным, с другой стороны, для того, чтобы платить всем, кто производит ракеты и так далее.

У него растет экономика, Западу не получилось изолировать Российскую Федерацию, потому что, ну да, нефть продает он Индии, он более-менее может все покупать, что хочет. Да, народу стало жить попроще, но с другой стороны – инфляция, доллар стоит сто. Как только доллар стоит сто, вся внутренняя экономика в достаточной степени оживилась.

Плюс, Путин хотел отрезать Россию от Запада – ему это удалось. Те российские олигархи, против которых ввели санкции, – тот же Фридман, – в конце концов вернулись в Россию, а это, знаете, большой знак, потому что Михаил Фридман – человек очень продуманный, это человек, который принимает достаточно стратегические решения. И это значит, что этот человек принял решение, что та сторона выдержит. Это очень плохой признак.

Соответственно, есть история Путина с экономикой, есть вторая история, что степень нестабильности в мире возрастает, мы не знаем, чем дело кончится на Ближнем Востоке, но в любом случае Путин потирает руки и считает, что братья-мусульмане сделают так, что миру будет не до его войны с Украиной. И, наконец, Путин видит, что у него на фронте все более-менее нормально», – заявила Латынина.