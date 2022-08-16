У Путина заготовлен ящик шампанского на случай идиотских инициатив Зеленского

16.08.2022  17:59 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Инициатива президента Украины Владимира Зеленского с призывом к европейцам запретить выдачу виз гражданам России, а находящихся на территории ЕС россиян отправить на родину является глупой и вредной.

Об этом в эфире YouTube-канала «Да это так» заявил украинский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Инициатива президента Украины Владимира Зеленского с призывом к европейцам запретить выдачу виз гражданам России,...

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«Это глупейшее решение, глупейшее. И вот почему. Из КНДР сильно выпускают людей, и есть ли у них там оппозиция? А у нас? У нас оппозиция сильно есть? А в России, где в десятки раз сильнее режим? Мы хотим их (оппозицию) отдать диктатору? У него на этот случай ящик шампанского заготовлен», – сказал эксперт.

«Скажи пожалуйста, что требовал Эрдоган от вступления Швеции и Финляндии в НАТО? Отдать ему оппозицию. Запад сказал, что они на это не пойдут. И теперь мы ставим на место Эрдогана Путина, а на место курдской оппозиции русскую, и получается мы их требуем вернуть туда? Зачем? Чтобы их там распяли? Им там ж..па», – считает украинский политолог.

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