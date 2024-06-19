У Путина жесткие военные планы, пришло время Зеленскому поговорить – Ермолаев

Анатолий Лапин.  
19.06.2024 18:20
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украине пора разрешить себе начать диалог с Россией, пока количество жертв в конфликте не стало расти еще быстрее.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине пора разрешить себе начать диалог с Россией, пока количество жертв в конфликте не...

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По мнению Ермолаева, до конца этого года у России есть «жесткие планы» по отношению к Украине, поэтому время для разговора назрело.

«Может, все-таки, пришло время? Это же не говорит о том, что мы принципиально должны отказаться от своей конституционной территории, не говорит о том, что Украине отказываться от своего стремления воссоздать сильную, консолидированную нацию. Это означает, что нужно искать пути, чтобы больше не было потерь, страшных разрушений. Военные планы в этом отношении, мне кажется, у России очень жесткими будут на период с лета до зимы 24-25 года», – опасается он.

«Нужно максимально избежать этих потерь. Я не знаю, насколько они для нас будут болезненными. И, может, пришло время хотя бы разрешить говорить? Это Зеленского фраза «пора поговорить», не я ее придумал, он с этим шел на выборы в 2019-м году. Может быть, опять, учитывая опыт двух лет войны, потрясающих жертв и тотальной растерянности, может, опять поговорить?», – призывал Ермолаев.

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