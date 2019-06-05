У радикальных нацистов появилась новая беда на выборах в Раду

05.06.2019, Киев, Игорь Петров

Ультраправые украинские политические силы могли бы пройти в новую Верховную Раду, но для этого самым раскрученным проектам – партии «Свобода» и боевикам Дмитрия Яроша сначала нужно договориться об объединении. Второй проблемой будет конкуренция обладающей несравненно большим денежным ресурсом партии Петра Порошенко, которая «оседлала» националистические лозунги.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Института анализа и менеджмента Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Правые имеют хорошие шансы попасть в парламент, если объединятся. Ярош уже заявил, что идет со «Свободой». Они немногочисленные, но эта фракция будет в парламенте.

Но правым необходимо активно отстраиваться от Петра Алексеевича, который пытается захватить эту нишу, необходимы какие-то свои «фишки».

Сегодня идеология правых – это практически тютелька в тютельку идеология «Европейской солидарности». Правым нужно искать свои «фишки», чтобы электорат мог понять, какая же разница между Тягнибоком и Порошенко», – сказал Бортник.